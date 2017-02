Theater PePijn, kasteel Oud-Wassenaar en een feestje in Rijswijk in Tijd voor Nostalgie

Zonaanbidders jaren '70 Den Haag (Bron: Omroep West)

DEN HAAG - In Tijd voor Nostalgie laten we welke werkdag mooie oude films zien uit vervlogen tijden of films met een historisch verhaal. Debby Roukens presenteert het programma. Deze week komen de volgende onderwerpen in de uitzending:

Maandag 6 februari



• Het Was over volkstuinenvereniging Ons Genoegen in Leiden (1948).

• En dan sluiten we de uitzending af met een heel leuk filmpje die we kregen van Ada 's-Gravendijk uit Rijswijk. Het is een film van haar vierde verjaardagsfeestje in 1944. U ziet in de film dat er flink gefeest wordt ondanks de Tweede Wereldoorlog. Ze groeide op met haar familie op de Rembrandtkade in Rijswijk.



Dinsdag 7 februari

• Alweer de laatste uitzending van James Bond in Den Haag. In een donkere bunker bespreken presentator Fred Zuiderwijk en schrijver Tomas Ross een indrukwekkende complottheorie uit de Haagse geschiedenis. Deze aflevering: de moord op Pim Fortuyn



Woensdag 8 februari

• Documentaire over theater PePijn. In 2015 vierde het Haagse theater PePijn zijn 50-jarig bestaan. Opgericht door Paul van Vliet en gevestigd in een oud pakhuis, is het vandaag de dag nog steeds een broedplaats voor jong cabarettalent en het try-out podium voor de gevestigde namen.



Donderdag 9 februari

• Onder de naam Arko film maakte meneer Arkenhout in 1970 opnames van de Haagse binnenstad en het strand in Scheveningen.



Vrijdag 10 februari

• Een aflevering van Nostalgia over Gouda. Deze keer gaat het over de productie van pijpen in Gouda.

• Aflevering 6 uit de serie Landgoederen in de tweede wereldoorlog van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Vandaag gaat het over kasteel Oud-Wassenaar. De ouders van Imelda van Gestel runden het internationaal bekende hotel dat gevestigd was in kasteel Oud Wassenaar. Na de inval van de Duitsers duurde het niet lang of Duitse officieren namen het kasteel over.