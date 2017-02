Testcentrum voor drones in Valkenburg dinsdag open

VALKENBURG - Na jarenlang plannen opent dinsdag het Drone Center Valkenburg de deuren. In het centrum op het voormalige vliegkamp Valkenburg worden drones getest, wordt getraind met onbemande vliegtuigjes en worden races gehouden met de vliegende gevaartes. Bedrijven en particulieren kunnen in het centrum met hun drone komen vliegen.

Drones worden allang niet meer alleen voor militaire doeleinden gebruikt. Ze worden tegenwoordig bijvoorbeeld ook ingezet voor de beveiliging van evenementen, de dijkbewaking in Nederland en om olifantenstropers in Afrika op te sporen. Boeren gebruiken ze om hun grond te controleren en ook windturbines worden er mee gecheckt op haarscheurtjes.Behalve voor zakelijk gebruik groeit de markt ook hard voor particulieren. Voor een paar honderd euro koop je een drone waarmee je de meest mooie plaatjes kan filmen Onder meer prins Pieter-Christiaan en de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven pleitten in 2015 al voor een testlocatie voor onbemande systemen. Plannen voor 5.000 nieuwbouwwoningen op het voormalige vliegkamp leken te botsen met de komst van het dronecentrum.