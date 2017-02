Ricky G. moet 8 jaar de cel in voor fatale schietpartij in Ypenburg

DEN HAAG - Hagenaar Ricky G. moet acht jaar de cel in voor doodslag op de 28-jarige Dyniël in de Haagse wijk Ypenburg. G. schoot hem vorig jaar op klaarlichte dag dood. De twee hadden al tijden ruzie.

Omdat het niet met voorbedachte rade was, gaat de rechter niet uit van moord, maar van doodslag.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden elf jaar cel tegen Ricky G. G. woonde samen met Dyniëls ex-vrouw. Hij zegt zelf dat hij werd bedreigd door Dyniël en hem doodschoot uit zelfverdediging, maar de rechter gelooft daar niet in.De rechter concludeert op basis van camerabeelden dat de vechtpartij tussen G. en Dyniël al voorbij was, dus dat er geen sprake was van noodweer. Ook oordeelt de rechter dat G. bij zijn volle verstand was.