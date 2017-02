Man uit Nieuwkoop rijdt drie dagen in één week dronken in het rond

NIEUWKOOP - De meeste mensen zullen - als ze een keer betrapt zijn met te veel drank achter het stuur - de keer daarna goed op hun alcoholgebruik letten als ze moeten rijden. Een 37-jarige man uit Nieuwkoop deed dat niet. De politie betrapte hem drie keer binnen een week dronken achter het stuur.

Op donderdag mocht de man voor de eerste keer blazen, hij had anderhalf keer zoveel op als toegestaan. De man kreeg een boete. De volgende dag zat de man weer dronken achter het stuur, toen bleek hij drie keer de hoeveelheid toegestane alcohol tot zich te hebben genomen. De man mocht ook zijn rijbewijs inleveren.En wie reed er zondagochtend om 7.00 uur vrolijk langs het politiebureau? Onze vriend. De politie die hem inmiddels wel kende, liet de man weer stoppen en blazen. Ook nu had hij weer teveel op, anderhalf keer, en hij reed nu zonder rijbewijs. De man kon zijn auto laten staan, die is in beslag genomen en hij moet zich voor de rechter verantwoorden.