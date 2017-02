Ravage door aanhanger met raamkozijnen op A12 ter hoogte van Gouda

GOUDA - Op de A12 is ter hoogte van Gouda een auto met aanhanger geschaard. Daarbij zijn raamkozijnen op de weg terecht gekomen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Drie rijstroken richting Den Haag zijn afgesloten. De ravage is groot. De kozijnen liggen op het wegdek en de aanhanger ligt op zijn kop. Verkeer kan omrijden vanaf Bodegraven via de N11 en A4.