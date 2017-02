Europese Commissie: luchtkwaliteit in Den Haag erg slecht

DEN HAAG - De luchtkwaliteit rond Den Haag is slecht. Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's in de Europese Unie. Dat komt onder meer door files, zegt de Europese Commissie in een maandag verschenen rapport.

Brussel roept de Nederlandse regering op om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook zijn er bij de Europese Commissie zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater.Ondanks deze 'uitdagingen', aldus EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu), 'is Nederland al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid'. Nederland 'scoort zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling'.Eind januari waarschuwde het RIVM nog voor slechte luchtkwaliteit in met name Den Haag en Rotterdam. Er was smog in de stad.