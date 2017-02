Motorrijder uit De Zilk scheurt twee keer in korte tijd te hard langs politiecontrole

DE ZILK - Een motorrijder uit de Zilk moet diep in de buidel tasten omdat hij tot twee keer toe het gas te ver heeft opengedraaid. Bij een snelheidscontrole in Nieuw- Vennep kwam de man zondagmiddag met 112 kilometer per uur langs de politiecontrole gescheurd. Op die weg is de toegestane snelheid 80.





Een uur later zagen de agenten weer een motorrijder langs de controle racen. Het was dezelfde Zilkenaar die nu met een snelheid van 135 kilometer langskwam. Een motoragent wist de man in te halen en te stoppen. Naast de boetes is hij ook zijn rijbewijs kwijt.