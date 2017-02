Nieuwe hal ZZ Leiden in 2019: ‘Dan moet hij er ook wel staan vind ik’

LEIDEN - Voorzitter Marcel Verburg verkondigde op de nieuwjaarsreceptie van ZZ Leiden trots dat het goed gaat met de vereniging. De club weet zich de komende drie jaar verzekerd van haar hoofdsponsor, Zorg en Zekerheid. En Leiden is bezig met de volgende stap, namelijk een nieuw onderkomen, een nieuwe Vijf Meihal. Want daar wordt al lang op gewacht.

Al ruim tien jaar is de huidige hal, die in 1968 gebouwd is, de thuishaven van ZZ Leiden. Maar deze is aan vervanging toe. Zo voldoet de hal sinds begin dit jaar met 2.000 zitplaatsen niet meer aan de eisen van de internationale basketbalorganisatie FIBA.Het gevolg: het Nederlands basketbalteam, dat afgelopen jaar nog koos voor Leiden, moet uitwijken naar een andere stad. En dat is slecht nieuws. Maar, er liggen al een tijdje plannen op tafel voor een nieuwe hal. De uitwerking daarvan verloopt tot nu toe echter uiterst stroef.’We hebben eerst voor een andere locatie gekeken voor de nieuwe hal. Dat was een particulier initiatief en heeft wat tijd in beslag genomen’, vertelt Verburg. ‘Uiteindelijk hebben we ruim een jaar geleden voor een gemeentelijk traject gekozen. Daar zitten we nu middenin. Het ziet ernaar uit dat het een bepaalde kant opgaat, waarmee wij uiteindelijk achter de Vijf Meihal een hele mooie nieuwe hal gaan krijgen.’Nu het traject bij de gemeente loopt, is de vraag: wanneer staat die nieuwe hal er? ’Wij hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren’, vervolgt de voorzitter. ‘Maar ik denk toch wel dat er snel twee jaar overheen gaat voor hij er staat. Maar, dan moet hij er ook wel staan vind ik.’Met die nieuwe hal moeten er nog meer publiek getrokken worden voor wedstrijden van ZZ Leiden. De huidige hal is nu al vaak helemaal uitverkocht. ‘We verwachten dat, zeker met een mooie nieuwe entourage, het een nieuwe groei zou betekenen voor zowel de business club, als de publieke belangstelling. Daar geloven wij heilig in en daarom willen wij ook volledig op die nieuwe hal aansturen.’Iets waar Verburg zich minder zorgen over hoeft de maken is het hoofdsponsorschap van Zorg en Zekerheid. De verzekeringsmaatschappij is al elf jaar lang verbonden aan de basketbalvereniging en heeft aangegeven ook de komende drie jaar verbonden te willen zijn aan de club. ‘Dat is vrij uniek en daar ben ik hartstikke blij mee.’