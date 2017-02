Boerin in Woubrugge zit met 70.000 kilo uien in de maag

WOUBRUGGE - Wat doe je als je duizenden kilo's uien in je schuur hebt liggen en de supermarkten ze niet willen kopen? Met deze vraag worstelen veel uientelers in Nederland. De goede oogst heeft geleid tot overproductie, waardoor boeren de uien onder kostprijs moeten verkopen of helemaal niet kwijt kunnen. Boerin Guusta Noordam uit Woubrugge verkoopt, in de hoop nog een deel van haar uien kwijt te raken, de groente nu aan lokale ondernemers.

Het gaat wel vaker slecht met de verkoop van de uien. Zes jaar terug was de groente ook niet te verkopen. Dit komt door de vraag en het aanbod op de wereldmarkt. Deze is momenteel groot, maar de productie is dit jaar ook hoog geweest. Zodoende zijn er uien in overvloed en de export is ook afhankelijk van mislukte oogsten in andere landen, maar daar is dit jaar geen sprake van.Zodoende heeft Guusta Noordam nog 70.000 kilo uien in de schuur liggen. Om ze toch nog kwijt te raken probeert ze creatief te ondernemen en verkoopt ze de uien langs de weg. Voor 1 euro krijg je 5 kilo uien mee. Verder liggen haar uien bij lokale ondernemers. Zoals bij de kaasboer en de slager. Dat zo niet alle uien te verkopen zijn weet ze: "Maar het is een begin."