Angst voor lekken: gemeenteraadsleden gaan zonder telefoon naar vergadering nieuwe burgemeester

DEN HAAG - Om te voorkomen dat de naam van de nieuwe burgemeester van Den Haag gelekt wordt, moeten alle gemeenteraadsleden voor de vertrouwelijke vergadering van vanavond hun telefoon inleveren. Die vergadering waarin de opvolger van Jozias van Aartsen wordt bepaald, start om 20.00 uur.

In de bijeenkomst wordt het rapport van de vertrouwenscommissie ingezien en besproken. De commissie schuift twee kandidaten voor de burgemeestersfunctie naar voren. Eén van de twee heeft de duidelijke voorkeur. Welke twee namen het zijn, is nog niet bekend.De raadsleden mogen vervolgens stemmen welke kandidaat zij het meest geschikt achten. Degene met de meeste stemmen zal kenbaar worden gemaakt in de open vergadering na afloop en worden voorgedragen bij het kabinet als nieuwe burgemeester van Den Haag.TV West is live bij de openbaarmaking van de nieuwe burgemeester . Behalve de twee politieke verslaggevers Lot van Bree en Maarten Brakema van Omroep West, zullen ook andere gasten aanschuiven voor commentaar. In ieder geval geven oud-wethouders Marjolein de Jong en Pierre Heijnen hun mening over de nieuwe burgemeester en komt ras-Hagenees John van Zweden langs.