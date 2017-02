Bokser Delano James aast op Tokio 2020

DEN HAAG - Het is nog heel ver weg, maar het leven van Delano James draait de komende jaren om plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Japan. De Haagse bokser bereidt zich deze week met het Nederlands team voor op de interland met Denemarken die dit weekend wordt afgewerkt, maar dat is slechts een onderdeel van het lange traject.

James begon zijn boksloopbaan op 18-jarige leeftijd bij boksschool Houwaart in Den Haag. Daar bleek al snel dat hij talent had. 'Ik weet nog goed dat we op de eerste training gingen sparren. Ik kreeg toen harde klappen, maar was vastberaden om ze op een dag zelf uit te delen. Die dag is gekomen', glimlacht James, die uitkomt in de categorie tot 69 kilogram.Hij bokst nu niet meer in Den Haag, maar in Rotterdam bij het Nederlandse talententeam. James kan twintig uur per week met zijn sport bezig zijn en dat werpt zijn vruchten af. Bij de laatste interland tegen Italië werd hij gekozen tot meest stijlvolle bokser van de avond. De progressie geeft hem ook het vertrouwen dat de Olympische Spelen haalbaar zijn.'Ik bokste pas geleden een toernooi in Roemenië waar veel jongens in actie kwamen die in Rio de Janeiro op de Spelen hadden gestaan. Op dat toernooi won ik goud. Dus als ik zo door ga moet het kunnen.'