Spitsenduo van TOP: 'In één keer erin, dat zijn de lekkerste'

SASSENHEIM - Korfballers Celeste Split en Mick Snel zijn samen goed voor 121 van de 274 punten die TOP uit Sassenheim tot nu toe maakte in de Korfballeague.

'Het lekkerste zijn die ballen die in één keer door de korf vallen', zegt Celeste Split. 'In één keer, TAK, erin, dat zijn inderdaad de beste', vindt ook Mick Snel.'Het is een kwestie van veel trainen', zegt Snel. 'Je lichaam moet op een gegeven moment eigenlijk onthouden waar de korf is en welke beweging je moet maken om die bal erin te krijgen. Je moet je spiergeheugen trainen', aldus de topscorer van TOP.'Voor een spits is het heerlijk als het eerste schot meteen raak is. Gelukkig gaat het dit seizoen met mij lekker qua scoren', aldus Celeste Split die al 53 keer doeltreffend op de korf schoot.Mick Snel die er dit seizoen al 68 ingooide, weet precies wanneer een schot doeltreffend is. 'Ik kijk eigenlijk niet eens naar de korf, maar als ik de baan van het schot zie, dan weet ik bijna meteen of het goed zit, of niet'.