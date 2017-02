Kerk doet aangifte tegen pornoster Kim Holland uit Den Haag

Kim Holland | Archieffoto

DEN HAAG - Het bestuur van de Sint Jozefkerk in Tilburg gaat aangifte doen tegen Kim Holland. De Haagse pornoster heeft op haar eigen zender Meiden van Holland een pikante film uitgezonden, die in de kerk is opgenomen. Het bestuur van de kerk was niet op de hoogte van die opnames.

Pastoor Jan van Noorwegen reageerde geschrokken toen hij er begin dit jaar achter kwam dat een deel van een pornofilm in 'zijn' kerk was opgenomen. Tegen Omroep Tilburg zei hij erover dat hij het 'niet de juiste plaats' vindt voor zo'n film. Hij twijfelde toen nog om aangifte te doen, maar inmiddels is de knoop doorgehakt.



Kim Holland gaf kort na de ontdekking aan dat ze begreep dat de pastoor niet blij was met de de film. Tegen de NOS zei ze erover: 'Ik ben zelf ook gelovig geweest en snap heel goed dat hij er niet blij mee was toen hij met de film werd geconfronteerd.'



Seks in biechthokje van de kerk



In de film hebben een man en een vrouw seks in een biechthokje van de Sint Jozefkerk. Wat voor straf er staat op het stiekem opnemen van een pornofilm in de kerk, is nog niet duidelijk. Het kerkbestuur en het bisdom willen dat de politie en justitie dat nu gaan beoordelen.



De film is niet gemaakt door Holland zelf, maar is dus wel uitgezonden op haar zender. De maker van de film nam eerder een pornofilm op in Walibi, zonder dat het pretpark daarvan op de hoogte was. Voor die film heeft Holland haar excuses aangeboden. Ze gaf toen ook aan niets meer van de betreffende maker uit te zenden op Meiden van Holland. Die belofte is de pornoster niet nagekomen.