Nieuwe Asian Library in Leiden wordt een van de grootste van de wereld

LEIDEN - De nieuwe Asian Library die de Universiteit Leiden bouwt, krijgt internationaal aanzien. Door de samenvoeging met andere collecties wordt het een van de grootste kenniscentra over Azië ter wereld. Eind maart gaat de nieuwe bibliotheek aan de Witte Singel open voor studenten.

De pers kreeg maandag al een rondleiding door het gebouw dat bijna klaar is. ‘Het is ontworpen door dezelfde architecten die ook de universiteitsbibliotheek hebben gemaakt’, zegt Kurt de Belder van de UB. ‘Het is heel licht en er komt ook een Aziatische binnentuin die we samen met de Hortus Botanicus maken.’Daarnaast komen er veel werk –en studieplekken, een cinema voor Aziatische films en een onderzoeksruimte. Op 30 maart wordt het gebouw geopend voor studenten en in september volgt er dan nog een officiële opening.