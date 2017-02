Twee mannen op heterdaad betrapt bij inbraak in woning in Zoetermeer

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

ZOETERMEER - De politie heeft maandagmiddag in Zoetermeer twee 18-jarige mannen uit Den Haag aangehouden. De twee hadden ingebroken bij een huis aan de Wit-Geellaan. De bewoner van het huis betrapte de mannen op heterdaad.

De inbrekers renden, nadat ze betrapt waren, het huis uit en stapten daarna in een auto. Een ooggetuige zag dat en waarschuwde politie.



De polite zag de inbrekers later op de Moeder Teresasingel in de vluchtauto rijden en arresteerde de twee.