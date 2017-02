Pauline Krikke nieuwe burgemeester van Den Haag

DEN HAAG - Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Die aanbeveling heeft de Haagse gemeenteraad maandagavond gedaan. Zij volgt Jozias van Aartsen op, die in maart vertrekt.

Krikke (VVD) is op dit moment lid van de Eerste Kamer. Ze was twaalf jaar lang burgemeester van Arnhem. Ook was ze wethouder in Amsterdam.De gemeenteraad besprak in een besloten vergadering de aanbevelingen van de vertrouwenscommissie, die gesprekken heeft gevoerd met een aantal kandidaten. De raad gaat met haar keuze naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die neemt vrijwel altijd deze aanbeveling over. Daarna ondertekent koning Willem-Alexander het koninklijk besluit De sollicitanten waren lid van het CDA, de PvdA, de VVD of ze zijn niet aan een politieke partij verbonden. Alhoewel D66 de grootste partij is in de Haagse gemeenteraad, zat er dus geen D66-kandidaat bij. De kandidaten varieerden in de leeftijd van 48 tot 61 jaar Den Haag was op zoek naar 'een persoon die herkenbaar is en waarin burgers vertrouwen kunnen hebben' , zo staat in de profielschets die in november verscheen. Ook moet de nieuwe burgemeester 'netwerken in zijn of haar bloed hebben', gezien de rol van Den Haag op de internationale kaart. Als voorzitter van de gemeenteraad moet de nieuwe burgemeester 'verbindingen leggen tussen posities, belangen en standpunten'. En, ook niet onbelangrijk: 'Hij vervult deze rol met een dosis humor'.Van Aartsen neemt al op 1 maart afscheid. De nieuwe burgemeester wordt pas op 17 maart geïnstalleerd. In de tussentijd neemt wethouder Tom de Bruijn (D66) de honneurs waar.