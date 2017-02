Den Haag heeft een nieuwe burgemeester: zij gingen Pauline Krikke voor

DEN HAAG - Copes van Cattenburch, Patijn, De Monchy, Deetman en Van Aartsen: de nieuwe burgemeester van Den Haag schaart zich in een illustere reeks. Omroep West zet de oud-burgemeesters op een rij.

De eerste burgemeester was in 1560 Jacob Willemsz. van der Mye, samen met Dirk van Alkemade. Tot 1951 kende Den Haag namelijk twee burgemeesters. Tot 1795 hadden drie burgemeesters de leiding over de stad aan zee.



Ten tijde van de Bataafse Republiek wordt het driehoofdige burgemeesterschap afgeschaft en wordt Den Haag door één burgemeester bestuurd. Dat duurt tot 1816. Want dan wordt besloten dat Den Haag voortaan maar liefst vier burgemeesters heeft.



Copes van Cattenburch



Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch was op 23 februari 1824 de eerste alleenregerende burgemeester van Den Haag. De ambtsperiode van Copes van Cattenburch liep tot en met het jaar 1842.



Na Copes van Cattenburch waren Hooft (1843-1858), Gevers Deynoot (1858-1882), Patijn (1882-1887), Roest (1887-1897), De Beaufort (1897-1898), Van Harinxma thoe Slooten (1898-1904), Sweerts de Landas Wyborgh (1904-1911), Jansen (1911) en Van Karnebeek (1911-1918).



De Monchy



In de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog begon Patijn aan zijn ambtsperiode (tot 1930). Tot het begin van de Tweede Wereldoorlog waren Bosch ridder van Rosenthal (1930-1934) en De Monchy (1934-1940) de eerste burger van Den Haag.



Na De Monchy volgden Van der Bilt (1940-1942), Westra (1942-1945), Van Maasdijk (1945), De Monchy (1945-1946), Visser (1947-1949), Schokking (1949-1956), Kolfschoten (1957-1968), Marijnen (1968-1975), Schols (1975-1985) en Havermans (1985-1996).



Deetman



In 1996 werd Wim Deetman benoemd tot burgemeester. De oud-CDA-minister en -staatssecretaris, die ook voorzitter van de Tweede Kamer was, vertrok in 2008. In dat jaar was Klijnsma (PvdA) enkele maanden aangesteld als waarnemend burgemeester, tot het moment dat Van Aartsen door de gemeenteraad werd voorgedragen als nieuwe burgemeester.



Van Aartsen neemt op 1 maart afscheid. De nieuwe burgemeester wordt op 17 maart geïnstalleerd.



