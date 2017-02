West Wekker: Pauline Krikke nieuwe burgemeester van Den Haag en Leids beeld gaat viral in Rusland

REGIO - Goedemorgen! Je kan het haast niet gemist hebben: Den Haag heeft sinds gisteravond een nieuwe burgemeester. Pauline Krikke neemt het stokje over van Jozias van Aartsen. Verder in de West Wekker: in Valkenburg opent een testcentrum voor drones en een beeld uit het LUMC gaat viral in Rusland.

Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Die aanbeveling heeft de Haagse gemeenteraad gisteravond gedaan. Ze volgt Jozias van Aartsen op, die in maart vertrekt. Het is de eerste keer dat een vrouw burgemeester van Den Haag wordt Hier lees je wat ze in een eerste reactie tegen Omroep West zei. Verschillende Hagenaren reageerden gisteravond op het nieuws dat Pauline Krikke de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt. Velen zien haar als een aanwinst voor de stad en zijn het eens met de keuze van vertrouwenscommissie.Vandaag opent het Drone Center Valkenburg de deuren. In het centrum op het voormalige vliegkamp Valkenburg worden drones getest, wordt getraind met onbemande vliegtuigjes en worden races gehouden met de vliegende gevaartes. Bedrijven en particulieren kunnen in het centrum hun drone laten vliegen.Het beeld van een grijs beest in het LUMC, gemaakt door kunstenares Margriet van Breevoort, is een hit in Rusland. Op social media gaan afbeeldingen van het kunstwerk viral.De gemeente Voorschoten heeft de ijsclub in Voorschoten toegezegd alles in het werk te stellen water te laten lopen op het weiland van de ijsbaan voor de komende vorstperiode. Toch is het niet zeker dat het ijs er komt. Het Hoogheemraadsachap Rijnland wil namelijk niet dat dat het weiland onderloopt.Het is vandaag bewolkt en er valt af en toe wat regen. De wind zuid-oosten is matig en het wordt niet warmer dan 5 of 6 graden.