Wachten, wachten, wachten...nog geen witte rook in Den Haag

Wachten op witte rook in Den Haag. Foto: Lot van Bree

DEN HAAG - De bekendmaking van de nieuwe burgemeester in Den Haag, laat op zich wachten. De verwachting was dat rond 21.00 uur de raadsvergadering zou beginnen waarin de nieuwe naam bekend wordt gemaakt. Inmiddels is de raad al ruim twee uur aan het vergaderen achter gesloten deuren.





Als er wel witte rook te zien is in Den Haag, is de bekendmaking live te volgen via TV West, Radio West en online.