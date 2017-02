Reacties op nieuwe burgemeester Den Haag: 'Pauline Krikke is een heel aimabel mens'

Foto: ANP

DEN HAAG - Pauline Krikke was 'de beste kandidaat en ook nog een vrouw, dus een win-win-winsituatie'. Dat zegt de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Rachid Guernaoui, tegen Omroep West. Maandagavond is bekendgemaakt dat Krikke (VVD) de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt.

De vertrouwenscommissie voerde gesprekken met de elf sollicitanten die burgemeester van Den Haag wilden worden. Guernaoui heeft alle vertrouwen in Krikke. 'Ze heeft heel veel ervaring. Die ervaring kunnen we hier heel goed gebruiken', vertelt hij.



Wethouder Boudewijn Revis (VVD) twittert: 'Heel erg blij voor onze mooie stad Den Haag dat er een sterke bestuurder als Pauline Krikke onze burgemeester wordt. Welkom!' PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh (ook adviseur van de vertrouwenscommissie): 'Een goede kandidaat om burgemeester te zijn van onze mooie stad. Ze heeft heel veel ervaring. Het is even wennen: we hebben natuurlijk hele stevige burgemeesters gehad, allemaal mannen, nu een 'meiskie'. Ik heb haar gesproken. Dat gesprek ging prima. Heel aimabel mens. Heel betrokken. Een verbinder.'



'Veel vertrouwen in deze Friezin'



Ook vanuit de gemeenteraad klinken louter positieve woorden over de nieuwe eerste burger van Den Haag. De fractievoorzitter van de grootste partij in Den Haag, Robert van Asten, zegt: 'Straks heeft Den Haag als G4-stad een vrouwelijke burgemeester. Daar mogen we trots op zijn.' De voorman van de Haagse VVD, Martin Wörsdörfer: 'Geweldig blij met deze voordracht!' PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands: 'Dit is onze keuze en we staan erachter.'



CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster: 'Erg blij met Pauline Krikke als onze nieuwe burgemeester. Ik wens haar heel veel succes toe in onze mooie stad!' Fractievoorzitter Richard de Mos (Groep de Mos): 'Veel vertrouwen in deze Friezin die vier jaar wethouder was in Amsterdam en twaalf jaar burgemeester van Arnhem.'



'Yes!'



Fractievoorzitter Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP): 'Ik hoop dat mevrouw Krikke zich een burgermoeder toont met oog voor verschillen.' SP-raadslid Aïsha Akhiat: 'We hebben een nieuwe burgemeester en we noemen haar Pauline Krikke.'



Oud-wethouder Marjolein de Jong (D66) reageert: 'Ik denk: yes! Dit is een goede voor de stad.'





17 maart





De nieuwe burgemeester wordt op 17 maart geïnstalleerd.



