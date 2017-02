Aanrijding in Den Haag door mogelijke straatrace

Foto: Regio15

Den Haag - Een aanrijding in Den Haag op de kruising van de Zinkwerf en de De Werf zorgde maandagavond voor een ravage. Ter hoogte van de McDonald's botsten twee auto's op elkaar. De kruising is afgesloten voor onderzoek omdat er volgens getuigen mogelijk sprake was van een straatrace. Dat meldt Regio15.

De bestuurder van een Renault reed het parkeerterrein af en zag de Seat die over de De Werf reed niet op tijd. De bijrijdster van de Renault raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld.



Getuigen ter plaatse suggereerden dat één van de voertuigen mogelijk betrokken was bij een straatrace, zo meldt Regio15. De politie zoekt uit of het ongeluk veroorzaakt werd door hoge rijsnelheid van de Seat.