Man mishandeld bij tramhalte Walnootstraat in Den Haag

De man werd mishandeld bij de tramhalte Walnootstraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een man is in de nacht van maandag op dinsdag mishandeld bij tramhalte Walnootstraat aan de Oude Haagweg in Den Haag. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Na politie-onderzoek werd een klein uur later een andere man aangehouden op de Fahrenheitstraat. Deze man is naar het politiebureau gebracht.



Waarom het slachtoffer mishandeld werd, is niet bekend.



