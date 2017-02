Korfbalvereniging SEV Leidschendam stopt ermee

LEIDSCHENDAM - Na 57 jaar stopt de Leidschendamse korfbalvereniging Sport en Vriendschap (SEV). De leden hebben unaniem besloten om de vereniging na het lopende seizoen op te heffen.

Er is te weinig animo voor de korfbalsport in Leidschendam, concluderen de leden. De voortdurende krimp van het ledental en de daardoor teruglopende financiën zijn aanleiding om te stoppen, meldt de club op de website . Momenteel telt de club twee senioren-, vier jeugdteams en een recreantenploeg.Tot en met het eind van het korfbalseizoen wil de club zich nog wel van zijn beste kant laten zien. Er worden tot het afscheid komende zomer allerlei activiteiten georganiseerd. Voor wie bang is dat de avondwandelvierdaagse in Leidschendam, die door SEV georganiseerd wordt, voortaan niet meer doorgaat: de stichting Avondwandelvierdaagse Leidschendam-Voorburg neemt de organisatie over.