'Verbinden is echt een vrouwelijke eigenschap', Jorritsma prijst Krikke

'Pauline heeft een waanzinnige ervaring als bestuurder' (Foto: ANP)

DEN HAAG - Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, is blij dat haar partijgenote Pauline Krikke is voorgedragen voor het burgemeesterschap van Den Haag. 'Ze is een stevige bestuurder. Ik ken haar als een verbinder, die met alle partijen kan omgaan.'





Als VVD'er vindt ze het 'fantastisch' dat haar partij weer een



Maar aan de andere kant vindt ze het wel 'genant dat een vrouw als burgemeester nog zo'n dingetje is' anno 2017. 'Het burgemeesterschap is een vak waar volgens mij heel veel vrouwen geschikt voor zijn.' Verbinden, wat tegenwoordig van veel burgemeesters wordt gevraagd, is volgens Jorritsma namelijk 'echt een vrouwelijke eigenschap'. 'Niet dat mannen dit niet kunnen, maar vrouwen hebben hier van nature aanleg voor.'

Volgens Jorritsma is Krikke wel anders dan de huidige burgemeester Jozias van Aartsen . 'Ze hebben verschillende persoonlijkheden. Jozias is minister geweest, van landbouw en buitenlandse zaken.' Ze wijst erop dat hij met die achtergrond heel veel kon betekenen voor Den Haag. 'Pauline heeft een waanzinnige ervaring als bestuurder. Dat is anders, maar net zo waardevol.'

