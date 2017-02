'Haagse politiemol' voor de rechter, betrokken bij tientallen ripdeals

DEN HAAG - Amine A., beter bekend als de 'Haagse politiemol', staat dinsdag in Den Haag terecht voor het doorverkopen van informatie uit politiesystemen. De 28-jarige hoofdagent uit Moordrecht zou onder meer de adressen van hennepkwekerijen hebben verkocht aan zijn vrienden. Die gingen vervolgens langs om de kwekerijen te beroven voordat de politie kon binnenvallen.

A. zou tussen 1 januari 2015 en 1 juni 2016 betrokken zijn bij zeker 32 van deze ripdeals . Zo zou hij locaties hebben doorgespeeld van kwekerijen in Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Den Haag, Delft, Bodegraven, Rijswijk en Hazerswoude-Dorp. Het OM ziet de groep dan ook als een criminele organisatie.Ook zou A. gegevens over de aanwezigheid van politie rondom de kwekerijen hebben doorgeven, die afkomstig was uit de systemen van de politie . Daarbij wordt hij verdacht van de diefstal van hennep. Op 1 juni 2016 werd de - inmiddels ontslagen - agent aangehouden. Ook een vriend - Yassine H. - en twee broers, neven van Amine A., werden opgepakt in verband met de zaak.Volgens de rechter is de rol van de twee broers kleiner. Zij worden ervan verdacht dat ze een paar geprobeerd hebben in te breken. De twee mochten hun proces in vrijheid afwachten . Amin A. en zijn vriend Yassine H. zitten nog vast . Voor de behandeling van de zaak tegen de 'Haagse politiemol' heeft de rechtbank in Den Haag drie dagen uitgetrokken.