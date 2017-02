KNMI waarschuwt voor gladheid

Gladheid door sneeuw

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt voor gladheid in Zuid-Holland in de nacht van dinsdag op woensdag. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Code geel houdt in dat mensen wordt gevraagd 'alert te zijn'.





In de loop van de nacht blijft op steeds meer plaatsen een beetje sneeuw liggen en moet het verkeer oppassen, met name als natte weggedeelten bevroren zijn. Aan het eind van de woensdagochtend verdwijnt de gladheid volgens het KNMI weer.





De dagen hierna blijft het koud met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag temperaturen rond het vriespunt.







