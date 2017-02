Oranjehotel op Scheveningen krijgt miljoen van Postcode Loterij voor herinneringscentrum

DEN HAAG - De komst van een herinneringscentrum in het voormalige Oranjehotel op Scheveningen komt steeds dichterbij. De Postcode Loterij stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van het centrum in het beruchte cellenblok uit de Tweede Wereldoorlog.

Gedurende die oorlog werden meer dan 25.000 Nederlanders, onder wie veel verzetsstrijders, in het Oranjehotel gevangen gehouden. Na de oorlog werd het gebouw onderdeel van de Scheveningse gevangenis, en dus niet zomaar toegankelijk voor bezoekers.'Het klinkt misschien voorspelbaar, maar dit voelt voor ons echt als een lot uit de loterij', jubelt Ien Vinkenburg van het Oranjehotel. 'De plannen die we jarenlang voorbereid hebben, kunnen we nu ook daadwerkelijk realiseren, zoals voldoende cellen behouden en een moderne multimediale inrichting van het herinneringscentrum.'In totaal ontvangt het vfonds - het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg - 1,5 miljoen euro, waarvan een miljoen naar het informatiecentrum zal gaan. Er is al een begin gemaakt met de realisatie van de plannen. Dat betekent dat bezoekers waarschijnlijk eind 2018 een kijkje kunnen nemen in de cellen.In totaal schenkt de Postcode Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede doelen. De loterij maakte de verdeling van de donaties maandag bekend tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré.