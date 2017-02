5 redenen waarom Pauline Krikke best wel eens goed bij Den Haag zou kunnen passen

DEN HAAG - Pauline Krikke is de nieuwe burgemeester van Den Haag. Als alles goed gaat wordt ze op 17 maart geïnstalleerd. Vanaf dan kan ze laten zien wat ze in haar mars heeft. Maar de voortekenen lijken gunstig. Wij zetten nog even op een rijtje waarom ze een goede 'match' zou kunnen zijn.

Het is dat ze in Friesland is geboren, maar de naam Krikke zou best Haags kunnen wezen. Bovendien lijkt het op 'Kickûh', wat natuurlijk een typisch Haagse uitspraak is. Oer-Hagenees Sjaak Bral, ooit mede-auteur van het Groen-Geile Boekie dat toch wel als Haags woordenboek gezien ken worde, is duidelijk: 'Pâhlienûh Krikkûh. Zet er 'effûh' voor en je hebt meteen iets te doen. Haar achternaam is nu onderwerp van grappen en grollen. Lullig. Even doorbijten, dat is over een paar dagen wel voorbij', laat Bral weten aan Omroep West.'Als ze haar best doet veranderen we het in 'Pauline Kickûh'. Klinkt al beter dan krikken. Daar word je moe van en we houden sowieso niet van te veel beweging in Den Haag', aldus Bral. Maar hoe leren we onze nieuwe burgemeester zo snel mogelijk Haags 'lullûh'? Bral: 'Door het groen-geile boekie mee naar bed te nemen in plaats van Ron (haar man). Dat klinkt hard, maar zo is het burgemeesterschap van de mooiste stad in dit deel van de Andromedanevel. En het verzameld werk van Haagse Harry standaard in de werkpauzes bestuderen, uiteraard', aldus Bral.Krikke was jarenlang burgemeester van Arnhem. En wie Arnhem zegt, zegt natuurlijk Vitesse. Zijn daar parallellen te trekken met ADO Den Haag, onze geliefde voetbalclub? 'Jazeker', zegt Menno Tamming van de sportredactie van Omroep West. 'Vitesse is de eerste Nederlandse club die door een buitenlandse investeerder is overgenomen. Een Georgiër, Merab Jordania. Dat heeft voor veel problemen gezorgd, die buitenlandse eigenaar. Ook had de club financiële problemen en was er veel gedoe over het stadion, het Gelredome. Je ziet dus wel parallellen, beide clubs kennen een roerige tijd. Goed dat ze daar ervaring mee heeft.'Heeft Tamming nog een tip voor Krikke, hoe ze haar zwart-gele hart kan omturnen in een groen-geel hart? 'Dat is een moeilijke vraag. Daar moet ik echt even over nadenken. Nou ja, John van Zweden heeft al aangeboden dat ze met hem mee mag naar het ADO stadion. Dat lijkt me een mooi begin.'Wij Hagenezen schijnen buiten de stadspoorten vaak vergeleken te worden met onze favoriete vogel: de ooievaar. 'Hoog op de poten, kaal in de veren en een grote bek', klinkt het geregeld wanneer mensen buiten de mooiste stad van Nederland ons proberen te omschrijven. Krikke past wellicht goed in dat profiel. In elk geval qua lengte. Want: 'het is een grote, blonde mevrouw', zegt de Haagse oud-wethouder Pierre Heijnen in een eerste reactie na het bekend worden van haar kandidatuur.Die lengte kan nog goed van pas komen, aangezien ze als burgemeester boven de partijen moet staan. Bij een bezoek aan de Haagse topattractie Madurodam is het wellicht wat lastiger, maar een kniesoor die daarop let. Misschien kan ze een meesterwerk van de echt Haagse popgroep Golden Earring als lijflied adopteren, want dat lijkt haar te passen als een jas: Long Blond Animal.Nog even door over die vermeende 'grote bek' van de Hagenezen: veel mensen typeren Pauline Krikke als 'direct'. Dat lijkt dus goed aan te sluiten bij onze Haagse volksaard. Of is dat maar schijn? We vroegen het Wim Willems, historicus en hoogleraar van de stad Den Haag. 'Dat klopt natuurlijk niet. Geen idee hoe wij aan dat imago komen, zoiets ontstaat in de loop van de tijd. Rotterdammers werken hard, Amsterdammers zijn arrogant, Brabanders zijn dit, Friezen zijn dat... Het zijn allemaal stereotypen. Ik geloof daar niet in.'Volgens Willems zien mensen uiteindelijk wat ze wíllen zien. 'Je ziet het bevestigd op de moment dat iemand ook zo reageert. Er zijn zoveel Hagenaars en Hagenezen die wel het achterste van de tong bewaken, die zich juist inhouden. Dat beeld bestaat ook over Hagenaars. Hagenezen zouden meer het Sjaak Bral imago hebben, van Kooten en de Bie, de Tegenpartij. Maar dat is dus een stereotype. Net als het beeld van de Hagenaars, in Benoordenhout en het Statenkwartier, die in zichzelf gekeerd zouden zijn, gereserveerd, diplomatiek en minder toegankelijk. Je kunt erover schrijven wat je wilt, maar het is allemaal onzin', aldus de historicus.Niet veel mensen wisten dat, maar ze is eigenlijk al een beetje een 'deeltijd' Haagse. Krikke heeft namelijk een 'pied a terre' in onze mooie stad (dat is een duur woord voor een bescheiden extra onderkomen ergens anders dan in je eigen woonplaats). Logisch, want ze moet als lid van de Eerste Kamer geregeld vergaderen rond het Binnenhof.Waar in Den Haag haar bescheiden optrekje te vinden is, vermeldt het verhaal niet. De Schilderswijk? Het centrum? Duindorp? Ypenburg? Wie het weet, mag het zeggen. Het goede nieuws is dus dat ze al de sfeer heeft kunnen opsnuiven van de mooie stad achter de duinen. Haar eerste ervaringen zijn in elk geval positief. 'Ik vind Den Haag een superstad ', zei ze maandagavond voor de camera van Omroep West.