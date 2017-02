Zeljko Petrovic weg als trainer ADO Den Haag: 'Soms werkt het gewoon niet meer'

DEN HAAG - Zeljko Petrovic vertrekt per direct als trainer van ADO Den Haag. Dat meldt de club dinsdag op de website.

'Het was een moeilijke beslissing', benadrukt algemeen directeur Mattijs Manders. 'Zeljko heeft een tijd lang met een smalle selectie moeten werken en heeft veel pech gehad met blessures. Daarbij was het ook te vaak onrustig rondom de club, maar geloof mij dat Petrovic iedere dag zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze club. Maar soms werkt het gewoon niet meer.'Manager Voetbalzaken Jeffrey van As legt uit dat ADO het idee heeft dat de spelersgroep 'iets anders' nodig heeft. 'In ons gesprek werd duidelijk dat onze trainer het in grote lijnen met ons eens is. Dus hebben wij gekeken naar het belang van ADO Den Haag en in die lijn een beslissing moeten nemen. Een lastige beslissing, omdat Zeljko een prachtig mens is die het vuur uit de schenen heeft gelopen voor ADO Den Haag en ook in moeilijke tijden een rots in de branding is geweest.' Petrovic werd in de zomer van 2016 benoemd als opvolger van Henk Fraser . De start van het seizoen was veelbelovend met tien punten uit de eerste vier wedstrijden. Uit de daaropvolgende zeventien wedstrijden behaalde de club slechts zeven punten. Inmiddels is ADO Den Haag op de ranglijst gezakt naar de zestiende plaats en dreigt de strijd tegen degradatie.