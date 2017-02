West Wekker: Recordpoging pinda's rijgen in Delft en omstreden moslimactivist naar Den Haag

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is woensdag en de week is weer doormidden. We praten je even bij over het laatste én aankomende nieuws. In Delft proberen basisschoolkinderen vandaag een record pinda's rijgen te vestigen. In Den Haag droevig nieuws: daar is na een aanrijding een fietser overleden. De gemeente Leiden legt uit waarom er een losstaand draaihekje in een verder lege straat ge geplaatst en we blikken vooruit naar de boekpresentatie van de omstreden auteur, moslimactivist en ex-politicus Abu Jahjah.

1. Gaat het ze lukken? Delftse kinderen rijgen langste pindaketting ooit

Het is winter en dus is het tijd om vogels bij te voeren. Je kunt zelf vetbollen of vogelhuisjes maken, maar twee Delftse basisscholen kiezen voor een andere aanpak. Zij rijgen deze ochtend hopelijk de langste pindaslinger van de wereld.





2. Slachtoffer verkeersongeval (24) op Haagse Vaillantlaan is overleden

De fietser die vrijdag zwaargewond raakte bij een aanrijding met een vrachtwagen is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was een 24-jarige Hagenaar.





3. Losstaand Leids tourniquet zorgt voor verwarring: 'Wat doet deze midden op de Leidse stoep?'

Het doet wat vreemd aan. Een losstaand tourniquet op een verder lege straat. Op de Lammermarkt in Leiden staat er één. Waarom hij er staat? Goede vraag. Je kunt er ook omheen. Een verslaggever van Omroep West liep er bijna tegenaan: 'Wat doet deze midden op de Leidse stoep?', vraagt ze zich af. De gemeente Leiden legt uit.





4. Omstreden Abou Jahjah toch naar Haags theater: 'We gaan er gewoon iets moois van maken'

De omstreden Belgische moslimactivist Abou Jahjah komt morgen naar Theater De Vaillant in de Haagse Schilderswijk. De PVV heeft raadsvragen gesteld over zijn komst, maar het stadsbestuur heeft besloten dat Jahjah gewoon zijn boek mag komen presenteren.



Vanavond op TV West

In de tiendelige serie ‘Nog lang niet versleten’ duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. Je leeftijd hoeft je niet in de weg te staan bij dingen die je graag wilt doen. In deze aflevering gaat Fred op pad met de actieve Tony Howard (72) die in de zomer altijd te vinden is op zee met zijn kite en in de winter in de sneeuw met zijn snowboard. Ook volgen we Aad Buitendijk (67) die vijf dagen per week keepertjes traint. Verder het prachtige initiatief De Blijmakers. Bij stichting Steun en Toeverlaat zijn ruim 165 vrijwilligers aangesloten die eenzame en hulpbehoevende ouderen 'blij' maken.



Nog lang niet versleten is vanavond vanaf 17.00 uur en elk heel uur daarna afwisselend te zien. En natuurlijk zijn uitzendingen altijd terug te zien op onze website.



