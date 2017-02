West Wekker: Politie speelt voor Cupido en omstreden Abou Jahjah geeft boekpresentatie in Den Haag

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is donderdag en het weekend staat alweer bijna voor de deur. We praten je even bij over het laatste én aankomende nieuws. De Haagse Kimberley werd aangehouden door een 'hele aardige motoragent' en krijgt nu hulp van de agenten van bureau Zuiderpark om een date te regelen. De voor moord veroordeelde Remond P. weigert zich neer te leggen bij zijn veroordeling. Hij zegt onschuldig te zijn en door te blijven gaan met zijn strijd. De komst van de omstreden Abou Jahjah naar Den Haag deed nogwal wat stof opwaaien, gisteravond presenteerde hij daar zijn boek.

Agenten van het politiebureau Zuiderpark in Den Haag spelen graag voor Cupido, zo vlak voor Valentijnsdag. Met de oproep 'Gezocht: leuke collega' proberen ze voor de Haagse Kimberly een date te regelen met die 'hele aardige motoragent'.Zijn zaak houdt de Voorburger de hele dag bezig, want 15 jaar zitten voor een moord die hij naar eigen zeggen niet heeft gepleegd? Dat gaat hij niet doen. Dus strijdt hij vanuit zijn cel door om zijn onschuld te bewijzen.Het pand Herenstraat 7 in Leiden, waarin seksclub Tropical Heat is gevestigd, wordt voorlopig niet uitgebreid. Voor de bouwplannen is een 'verklaring van geen bedenkingen’ nodig, maar de gemeenteraad voelt daar niets voor, bleek donderdagavond in een commissievergadering. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden wil wel een vergunning afgeven. De eigenaar van het pand, Terpsma, stapt nu naar de rechter.De omstreden Belgische moslimactivist Abou Jahjah heeft donderdagavond een boekpresentatie gegeven in Theater De Vaillant in de Haagse Schilderswijk.In het programma Trots! bijzondere verhalen van mensen die enorm trots zijn op zichzelf of iemand anders. Presentator Johan Overdevest zet ze in het zonnetje.Johan ontmoet de honderdjarige Minicus. Met een grote verjaardagstaart viert Minicus dit bijzondere jubileum met zijn vrouw en kinderen die apetrots zijn op hun man en vader. Johan uit Den Haag is trots op zijn wel heel bijzondere verzameling. Op straat ontmoet Johan een twaalfjarig jongetje die enorm trots is op zijn mama. Zij is onlangs gescheiden en ‘werkt hard om mij een goed leven te geven’, aldus het jochie. Johan en een jongetje besluiten om moeders op haar werk te overvallen met een bloemetje.