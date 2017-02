Krakers De Vloek starten inzamelingsactie om boete te betalen

DEN HAAG - Tien voormalige krakers van De Vloek op Scheveningen zijn een inzamelingsactie begonnen om een boete van 33.000 euro te betalen. Die boete legde de rechter op na de gedwongen ontruiming van het krakersbolwerk aan de Hellingweg op Scheveningen.

Van de tien krakers, die zich tot het allerlaatste moment hebben verzet tegen de ontruiming , moesten er vijf voor twee weken de cel in. Ook stapte de gemeente Den Haag naar de rechter om de kosten van de ontruiming op de krakers te verhalen.De krakers, die aangeven geen 33.000 euro op hun rekening te hebben staan , moeten het bedrag bij elkaar schrapen om te voorkomen dat de gemeente beslag laat leggen op het loon en bezittingen van de krakers. De inzamelingsactie heeft tot nu toe al ruim 80 donaties opgeleverd, ter waarde van in totaal 3700 euro.De krakers van De Vloek moesten in 2015 plaatsmaken voor een Topzeilcentrum . Nadat het krakersbolwerk in september 2015 werd gesloopt , kon in april vorig jaar de eerste paal worden geslagen van het zeilcentrum.De inzamelingsactie van de krakers is aanleiding voor fractievoorzitters Martin Wörsdörfer (VVD) en Peter Bos (HSP) uit de Haagse gemeenteraad om op Twitter met elkaar in discussie te gaan. Bos vraagt zich af wat er tegen crowdfunding is, maar Wörsdörfer vindt dat de krakers het bedrag zelf moeten ophoesten.