Verdachten in zaak 'Haagse politiemol' blijven vastzitten, zaak aangehouden

DEN HAAG - De Haagse politiemol, Amine A., en medeverdachte Yassine H. blijven voorlopig vastzitten. De advocaten van de twee hadden dinsdag verzocht de voorlopige hechtenis op te heffen. De rechter ging hier niet in mee. A. wilde graag naar Marokko om bij de uitvaart van zijn opa te zijn, die overleed zondag. Maar de rechter vond het privébelang van A. minder zwaar wegen dan de zaken waarvan hij wordt verdacht.

Amine A., beter bekend als de 'Haagse politiemol', staat terecht voor het doorverkopen van informatie uit politiesystemen. De 28-jarige hoofdagent uit Moordrecht zou onder meer de adressen van hennepkwekerijen hebben verkocht aan zijn vrienden. Die gingen vervolgens langs om de kwekerijen te beroven voordat de politie kon binnenvallen.De zaak tegen de politiemol en drie andere verdachten werd dinsdag aangehouden, omdat een getuige niet kwam opdagen. De man zat in het buitenland. Twee advocaten wilden hem alsnog horen. De rechter vond dat belangrijk genoeg om de inhoudelijke behandeling uit te stellen. Wel noemde hij de ontstane situatie 'op zijn minst genomen vervelend.'Tegelijk met de politiemol en zijn vriend stonden ook twee broers terecht. De twee, Mohammed A. en Khalid A., worden verdacht van enkele pogingen tot inbraak. Wanneer de zaak nu gaat plaatsvinden is nog niet bekend. De rechtbank neemt deze week een beslissing over de verdere planning.