ADO Den Haag in geschiedenisboeken met late trainerswissel Zeljko Petrovic

DEN HAAG - ADO Den Haag is de eerste club die tijdens dit voetbalseizoen afscheid neemt van de trainer. Volgens databureau Gracenote duurde het in het seizoen 1972-1973 voor het laatst zo lang voordat de eerste trainerswisseling een feit was.

ADO roemt Zeljko Petrovic als een''prachtig mens', maar volgens de club heeft de spelersgroep ' iets anders nodig in de strijd tegen degradatie.' Daarom besloot de club niet met de Montenegrijn, die in de zomer werd aangesteld, verder te gaan.Vorig seizoen moest trainer Alfred Schreuder eind augustus al vertrekken bij FC Twente, na een slechte start van dat voetbaljaar. Later dat seizoen vertrokken ook de trainers van sc Heerenveen, Vitesse en sc Cambuur.Assistent Ekrem Kahya neemt bij ADO Den Haag voorlopig de taken over van Petrovic. Volgens technisch manager Jeffrey van As zal ADO 'zo snel mogelijk een beslissing nemen over de invulling van de technische staf voor de rest van dit seizoen'.