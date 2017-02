Drietal aangehouden na gijzelen vrouw in Roelofarendsveen

De verdachten zijn aangehouden. (Foto: politie)

ROELOFARENDSVEEN - Twee mannen en een vrouw zijn maandagavond aangehouden in Roelofarendsveen omdat ze iemand zouden hebben gegijzeld.

De politie werd gewaarschuwd toen een vrouw rond 22.00 uur in paniek over het Sportpad liep. Zij vertelde dat ze tegen haar wil was vastgehouden, maar uit een zwarte bus had kunnen vluchten. Ze was niet gewond.



Agenten hielden de drie verdachten in de buurt aan. Het gaat Rotterdammers van 37, 45 en 48 jaar.



Onderzoek



Waarom de vrouw gegijzeld zou zijn, weet de politie nog niet. Dit maakt onderdeel uit van het onderzoek.



