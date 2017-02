Burgemeester Pauline Krikke, hier zijn een paar tips om Den Haag te leren kennen

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke is Friezin, lid van de Eerste kamer en in het bezit van een ‘pied a terre’ in Den Haag maar door haar drukke werkzaamheden is het goed mogelijk dat ze Den Haag nog niet zo goed kent. Daarom willen veel Hagenaars en Hagenezen haar wel wat tips geven om snel in te burgeren.





‘Ga lekker uitwaaien op het strand en breng aansluitend een bezoek aan Panorama Mesdag, dan krijgt u een goede indruk van Den Haag’, zegt een jonge vrouw op Denneweg.



‘U moet absoluut even langskomen in de Schilderwijk', zegt een jongen die net een nachtdienst achter de rug heeft, want Den Haag heeft heel veel gezichten. En als u een goede burgemeester wilt zijn moet u al die gezichten leren kennen.’



