IJsmeester laat ijsbaan in Voorschoten illegaal vol water lopen

VOORSCHOTEN - IJsmeester Adri Hendriks heeft tegen de afspraken in de ijsbaan van Voorschoten onder laten lopen. Dat vindt de gemeente Voorschoten, die later met een reactie komt.

Vanwege werkzaamheden van het hoogheemraadschap van Rijnland mocht Hendriks de ijsbaan niet onder laten lopen. Het peil van de sloot naast de ijsbaan moet omlaag vanwege de werkzaamheden. Die sloot staat in verbinding met de ijsbaan. De gemeente zou een schadeclaim indienen bij de ijsmeester als het veld niet leeggepompt zou worden.IJsmeester Adri Henriks meent juist dat de gemeente heeft toegezegd dat bij een vorstperiode het weiland weer onder water kan worden gezet, zo zei hij maandag tegen Omroep West. Omdat het weer gaat vriezen, had de ijsclub Voorschoten al voorbereidingen getroffen. De ijsbaan Voorschoten is een van de drukst bezochte banen in de regio. In de vorige periode kwamen er zo'n 25.000 schaatsers.