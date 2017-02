IJsmeester laat ijsbaan in Voorschoten 'illegaal' vol water lopen, gemeente verrast

VOORSCHOTEN - IJsmeester Adri Hendriks heeft tegen de afspraken in de ijsbaan van Voorschoten onder water laten lopen. Langer wachten zou betekenen dat er in het weekend niet geschaatst zou kunnen worden. De gemeente Voorschoten is er door verrast, maar zegt voor de schaatsliefhebbers te hopen dat het nu flink koud gaat worden.

Vanwege werkzaamheden van het hoogheemraadschap van Rijnland aan een boezemdijk mocht Hendriks de ijsbaan niet onder laten lopen. Het waterpeil van de sloot naast de ijsbaan moest eerst omlaag vanwege de werkzaamheden. Inmiddels is dat probleem opgelost en daarom zag Hendriks geen belemmeringen meer.'Er is niks illegaals aan', zegt Hendriks. ‘Ik heb de ambtenaar die erover gaat, verteld dat ik het veld onder water zou laten lopen.' Hij vindt het behoorlijk frustrerend dat hij de kraan niet mocht opendraaien. ‘Hoe frustrerend is het als mensen straks overal kunnen schaatsen behalve hier?’Het hoogheemraadschap heeft geen bezwaar tegen de ijsbaan. ‘Maar die zal er wel iets anders uitzien dan voorheen’, zegt een woordvoerder. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de schaatsers en daarom kan de ijsbaan niet helemaal tot aan de dijk. De snelle schaatsers zijn daar een beetje de dupe van, maar wij vinden het een redelijk compromis. We willen natuurlijk niet dat die dijk gaat schuiven.’Omdat het weer gaat vriezen, had de ijsclub Voorschoten al voorbereidingen getroffen. De ijsbaan Voorschoten is een van de drukst bezochte banen in de regio. In de vorige periode kwamen er zo'n 25.000 schaatsers.