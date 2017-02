Poll: Wie moet Zeljko Petrovic opvolgen als trainer bij ADO Den Haag?

Coach Zeljko Petrovic boos na een beslissing van de arbiter (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat verder zonder trainer Zeljko Petrovic. Volgens de leiding van de Haagse voetbalclub is er op dit moment 'iets anders nodig' in de strijd tegen degradatie. Wie is er volgens jou geschikt om de trainer op te volgen? Stem op onze poll!





Petrovic werd in 2016 benoemd als opvolger van Henk Fraser. De club startte dit seizoen met tien punten uit de eerste vier wedstrijden. De zeventien wedstrijden daarna wist ADO slechts zeven punten binnen te slepen. Inmiddels staat ADO Den Haag op de zestiende plaats in de ranglijst en dreigt de strijd tegen degradatie. Wie kan dit volgens jou het best doen?