Man van nieuwe Haagse burgemeester: 'Den Haag is echt de hoofdprijs'

DEN HAAG - 'Den Haag is echt de hoofdprijs.' Dat zegt Ron Miltenburg, de echtgenoot van Pauline Krikke, tegen Omroep West. Krikke volgt, als alles goed gaat, volgende maand Jozias van Aartsen op als burgemeester van Den Haag.

Miltenburg was maandagavond aanwezig in het stadhuis aan het Spui, toen zijn vrouw als nieuwe burgemeester van Den Haag werd gepresenteerd. Hij blijft het liefst op de achtergrond, vertelt hij. 'Tijdens de presentatie stond ik nog steeds met mijn jas aan bij de ingang. Ik zie daar die grote blonde vrouw in dat geweldige gebouw zo op haar gemak staan... Dan sta ik al zo te genieten, wat moet ik dan nog', zegt hij trots.De echtgenoot van Krikke is 65 plus. 'Ik krijg sinds enkele maanden AOW, maar ik ga gewoon door met wat ik altijd gedaan heb. Ik ben publicist in ruime zin. Ik heb een tijdje dingen gedaan in Amsterdam, voor het Parool, de Groene Amsterdammer, gewerkt aan museumcatalogi, voor de lokale tv...'De verhuizing is nog wel een dingetje. 'Eh ja, dat is verplicht', verzucht hij. 'Daar ben ik gedeeltelijk blij mee. We hebben hier een mooi huis in Arnhem. We wilden in een echte stad wonen, maar zitten hier ook gewoon aan de Veluwe. En ik loop hier elke dag met mijn hond in het bos.'Op de suggestie dat Den Haag ook veel mooie bossen heeft en bovendien ook nog een strand, is de reactie een stuk opgetogener. 'Jazeker. Ik ken de plekken waar de hond los mag lopen al bijna uit mijn hoofd. Ik kom wel eens in Den Haag, Pauline heeft hier een pied-à-terre.'De zoektocht naar een huis in Den Haag is nog niet gestart. 'We zullen eerst ons huis hier in Arnhem moeten verkopen. Het wordt waarschijnlijk huren, om flexibel te kunnen zijn. Tot nu toe wonen burgemeesters in chique wijken, maar wij zijn in Arnhem gewoon in het Spijkerkwartier gaan wonen, de hoerenbuurt.'Heeft Miltenburg nog voorkeur voor een bepaalde Haagse wijk? 'Ik heb eerder al aan het Anna Paulownaplein gewoond, dat vond ik erg prettig. Ik heb wel de behoefte aan een beetje stadse reuring om mij heen. Niet dat je met de dienstauto een pak melk moet gaan halen. Waar we nu wonen, zitten ook allemaal kleine winkeltjes. Iraans, Turks, Chinees... dat vind ik heel leuk.'En als er dan een woning gekozen moet worden, wie heeft dan de bepalende stem in huize Miltenburg-Krikke? 'Nou ja, vorige keer zijn we ook ergens tegenaan gelopen. Toen waren we het meteen eens: Dit was het.' Miltenburg heeft sowieso weinig last van het fenomeen 'de man van' te zijn.'Ik noem mijzelf altijd de burgemeester-gemaal. Ik wil zelf het liefst een beetje op de achtergrond blijven. Gisteravond heb ik wel wat handen geschud, daar heb ik geen enkel probleem mee, ik ben heel erg geëmancipeerd. Bijna net zo geëmancipeerd als de VVD-prominent, zoals Pauline hier in Arnhem genoemd wordt. Ik ben zelf van de PvdA, wij zijn het enige nog overeind staande paarse huwelijk', lacht hij.Miltenburg is bijzonder trots op zijn vrouw. 'Nou, ontzettend', zegt hij vol overtuiging. Had hij verwacht dat ze gekozen zou worden? 'Toen ik die profielschets las, dacht ik: ze wisten gewoon dat Krikke ging solliciteren. Alles wees in haar richting, dus ik heb niet in mijn piepzak gezeten. We zaten er ook heel relaxed in. We hadden al een leuk leven, met haar werk als senator, een baan bij EZ. Ze heeft gewoon een mooi leven en inkomen. Dus we hadden gezegd: Krijgen we de hoofdprijs of houden we de hoofdprijs? Ik was hoe dan ook tevreden.'En de volgende stap, Pauline Krikke als eerste vrouwelijke premier van Nederland? 'Daar laat ik mij nu niet over uit. Maar dan gaan we scheiden hoor, daar heb ik geen zin in', lacht hij hard. 'Zij misschien wel, maar ik niet. Ze is al twee keer gevraagd om minister te worden, toen was ik blij dat het niet doorging.'Opmerkelijk is dat de benoeming vlak voordat de voorzitter van de vertrouwenscommissie de naam Krikke bekendmaakte, al rondzoemde. Een journalist van AD Haagsche Courant meldde maandagavond op Twitter dat de benoeming door Miltenburg was bevestigd tegenover een journalist van de Gelderlander, een regionale krant.Miltenburg spreekt die gang van zaken tegen. 'Toen het bericht binnenkwam, heb ik inderdaad een familielid gebeld. Zo van: Volgens mij gaan wij verhuizen, ik laat het je nog weten. Dat is de link geweest. Iemand die dacht: dan kan ik interessant gaan lopen doen. Het zou mij niet verbazen als het uit mijnkomt. Maar ik was het zeker niet.'