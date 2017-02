Pinpas gestolen tijdens babbeltruc in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nadat een 70-jarige meneer een parkeerkaartje heeft gekocht, wordt hij aangesproken door een man die even gebruik wil maken van zijn telefoon. Even later blijkt dat zijn pinpas is verdwenen en dat er veel geld van zijn rekening is gehaald.

Het slachtoffer parkeert zijn auto op vrijdag 21 oktober op de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn. Hij koopt een kaartje en wordt dan aangesproken. Een man wil hem twee euro geven als hij even gebruik mag maken van zijn telefoon. De 70-jarige meneer gaat er niet op in, ook omdat de man zich niet goed verstaanbaar kan maken en hij niet begrijpt wat hij precies wil.De man vertrekt en het slachtoffer gaat op weg naar zijn afspraak. Als hij anderhalf uur later nog iets wil kopen, blijkt dat zijn pinpas weg is. Hij gaat eerst nog op zoek naar de pas, totdat zijn vrouw later ontdekt dat er 1000 euro van de rekening is verdwenen.Blijkbaar is het de man bij de parkeerautomaat gelukt om de pas uit het telefoonhoesje van het slachtoffer te stelen. Vermoedelijk heeft hij daar ook de pincode afgekeken tijdens het kopen van het kaartje. Op beelden van de pinautomaat op het Stadhuisplein is een man te zien die het geld opneemt. Later doet hij ook een transactie bij een automaat aan De Vest in Alphen aan den Rijn.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem