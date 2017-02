88-jarige Haagse vrouw opgelicht met sluwe babbeltruc

DEN HAAG - Een vrouw van 88 wordt om de tuin geleid met een sluwe babbeltruc. Twee vrouwen spelen een compleet toneelstuk in de woning van mevrouw en gaan er vandoor met haar pinpas en sieraden. Daarna wordt er 3600 euro van haar rekening gehaald.

Het slachtoffer woont aan de Pieter Meinersstraat in Den Haag. Op donderdag 3 november wordt ze rond 19.00 uur gebeld. Er is iemand van ‘Buurtzorg’ aan de lijn die vraagt of mevrouw een rode enveloppe heeft ontvangen. Ze zegt dat dit niet het geval is, dus er wordt aangenomen dat mevrouw die per ongeluk heeft weggegooid.De vrouw aan de telefoon vraagt dan of ze huishoudelijke hulp krijgt, en dat is het geval. Ze zou daarom 300 euro van de gemeente kunnen krijgen omdat ze die hulp zelf regelt. Het klinkt allemaal erg aannemelijk voor het slachtoffer. Maar omdat ze de rode enveloppe niet meer heeft, zal er iemand van Buurtzorg langskomen. Nog geen vijf minuten later gaat de bel en mevrouw laat twee jonge vrouwen van een jaar of 24 binnen.De vrouwen zijn vriendelijk en gaan direct van start met het invullen van formulieren en het bekijken van het huis. Ze willen kijken of de voegen in de badkamer schoon zijn, want anders zou dat ongezond zijn. Eén van de dames zegt dat ze jarig is. Ze heeft een cake bij zich om te trakteren. Dat wordt in de keuken gedaan. Ook de slaapkamer wordt bekeken.Als ze het hele huis hebben gezien is het 19.30 uur en wordt één van de twee gebeld. Ineens moeten ze er vandoor. Vijf minuten later wordt de bewoonster weer gebeld. Iemand die zegt van de bank te zijn vertelt dat de pinpas van mevrouw is gevonden. Ze kijkt dan direct in haar portemonnee en ziet dat haar pas inderdaad weg is. ‘Gelukkig’ is haar rekening al geblokkeerd maar ze hebben haar rekeningnummer en pincode nog nodig. Die geeft mevrouw en helaas blijkt een dag later dat er twee keer 1800 euro van de rekening is gehaald.De pintransacties worden gedaan door een jonge vrouw, die opvallend klein is. Ze draagt een gebreide witte muts en opvallende handschoenen. Ze pint voor middernacht in Rotterdam en na middernacht in Nieuwerkerk aan den IJssel. De politie hoopt dat iemand de vrouw herkent.Het is niet bekend of de vrouw die het geld pint bij het slachtoffer thuis is geweest. Die vrouwen waren licht getint en rond de 24 jaar oud. Ze spraken Nederlands zonder accent, zagen er netjes en verzorgd uit en droegen allebei een hoofddoek.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem