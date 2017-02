Zwaar vuurwerk vernielt dakgoot in Naaldwijk, twee verdachten op camerabeelden

NAALDWIJK - Een bewoner van de Duiventorenstraat in Naaldwijk krijgt de schrik van zijn leven als er zwaar vuurwerk ontploft vlakbij zijn raam. De dakgoot raakt beschadigd. Op bewakingsbeelden zijn twee verdachten te zien.

De bewoner ligt aan het begin van de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 december op de bank. Plotseling hoort hij een harde vuurwerkknal. Er komt een pijl tegen zijn raam aan, waardoor de ruit flink trilt. Buiten hoort hij een paar jongens lachen, gillen en schreeuwen. Dan klinkt er opnieuw een keiharde knal vlakbij zijn raam. Als hij naar buiten kijkt ziet hij dat de dakgoot is beschadigd.Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk onder een losse autoband gelegd en vervolgens aangestoken. Door de kracht van de explosie is de autoband een aantal etages omhoog gevlogen. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie, die heel anders had kunnen aflopen.De explosie is vastgelegd op bewakingsbeeld. Daarop is te zien dat een groep jongeren door de Duiventorenstraat loopt. Twee mannen uit de groep lopen een stukje terug. Eén van hen vindt een kinderfietsje en fietst daar een stukje op, de ander pakt een losse autoband en loopt daarmee het beeld uit. Ook de andere man loopt vervolgens weg.Even later staat het groepje rond een auto. De mannen die eerder met het kinderfietsje en de autoband in de weer waren, komen het beeld weer in rennen. Dan is er een explosie te zien. Eén van de mannen rent huppelend weg. De rest van de groep blijft nog even staan en rent dan ook weg. De autoband die eerder werd meegenomen rolt het beeld in en de straat vult zich met rook.De politie is op zoek naar de man die de autoband meeneemt en naar de man die kort op het kinderfietsje rijdt. Ze zijn niet heel duidelijk in beeld, maar mogelijk herkent u ze in combinatie met elkaar of in combinatie met de groep jongeren waarmee ze door de straat liepen. Ook getuigen van het afsteken van het vuurwerk in de Duiventorenstraat in Naaldwijk zijn nog welkom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem