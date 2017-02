Robert Maaskant ziet ADO Den Haag wel zitten: 'Maar sluit niet uit dat ze met Kahya doorgaan'

DEN HAAG - Robert Maaskant staat er voor open het voetbalseizoen bij ADO Den Haag als interim-trainer af te maken. 'Ik heb daar wel oren naar', zegt Maaskant tegen Omroep West.

'Het contact met technisch directeur Jeffrey van As is goed. Maar ik ben nog niet gebeld', vervolgt Maaskant. 'Ik sluit ook niet uit dat ze met Ekrem Kahya doorgaan en misschien een nieuwe assistent erbij halen.'Maaskant benadrukt dat ADO 'gewoon een goede trainer' moet zoeken. 'Die hoeft niet persé uit de vriendenkring te komen. Toen Henk Fraser vorige zomer wegging, heb ik wel gepolst en contact gezocht want vind ADO een mooie club.'Van As wil nog niet ingaan op namen. Ook niet op die van Maaskant. 'Al kennen Robert en ik elkaar goed. We hebben ons met NAC zelfs nog geplaatst voor Europees voetbal. Maar we gaan ons pas dinsdagmiddag bezighouden met de opvolging van Petrovic .'Maaskant was behalve bij NAC ook trainer bij Wisla Krakow, RBC Roosendaal, Go Ahead Eagles, Willem II, MVV, Texas Dutch Lions, FC Groningen en Dinamo Minsk. Zijn laatste club was - opnieuw - NAC Breda. Daar werd hij op 6 oktober 2015 ontslagen.