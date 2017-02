Rechter: stomdronken na 12 whiskey een ongeluk veroorzaken, maar geen celstraf

Zoetermeer - De man die eind december 2015 op de A12 bij Zoetermeer stomdronken achter op een andere auto knalde, hoeft niet de cel in. De rechter veroordeelde de 27-jarige Dave A. dinsdag tot een werkstraf van 240 uur, ook mag hij twee jaar geen auto meer rijden. De straf is fors lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die had eerder 9 maanden cel en een rij-ontzegging van vijf jaar geëist.

A. was op 20 december 2015 van een feestje onderweg naar huis. Volgens eigen zeggen had hij zeker twaalf whiskey gedronken . Op de A12 botste de man met zijn BMW op de auto van het slachtoffer. Beide auto's tolden en raakten de vangrail. De Suzuki van de vrouw schoof nog zo'n 700 meter door. Ze raakte daarbij gewond aan haar knie en schouder.A. probeerde na het ongeluk te vluchten. Eerst bood hij getuigen duizend euro aan voor een lift. Toen die dat weigerden, vluchtte hij in de richting van Zoetermeer. Later kon hij worden aangehouden. Het was voor A. de derde keer dat hij met drank op achter het stuur was gepakt. Daarmee was A. volgens de rechtbank een 'gewaarschuwd mens'. Toch legt de rechter geen celstraf op zoals het OM wilde.