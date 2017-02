Losstaand Leids tourniquet zorgt voor verwarring: 'Wat doet deze midden op de Leidse stoep?'

LEIDEN - Het doet wat vreemd aan. Een losstaand tourniquet op een verder lege straat. Op de Lammermarkt in Leiden staat er één. Waarom hij er staat? Goede vraag. Je kunt er ook omheen. Een verslaggever van Omroep West liep er bijna tegenaan: 'Wat doet deze midden op de Leidse stoep?', vraagt ze zich af. De gemeente Leiden legt uit.

Het draaihek, zoals een tourniquet ook wel heet, staat er vanwege het bouwterrein wat op die plaats komt. 'Het heeft te maken met de verbouwing van Museum de Lakenhal. Volgende week verwachten we dat het tourniquet in gebruik wordt genomen', zegt een woordvoerder van de gemeente.De Lakenhal staat aan De Oude Singel en is ruim twee jaar dicht voor een verbouwing en uitbreiding. Dat is op een enkele honderden meters van de bouwplaats. 'Omdat het op de plek van het museum erg dichtbebouwd is, staat de bouwplaats op een afstand van De Lakenhal', zegt de woordvoerder. 'Vanaf daar worden de materialen gebracht en het afval van de verbouwing gedumpt.'Als de bouwplaats in gebruik is, moet het tourniquet ervoor zorgen dat er geen onbevoegden op de bouwplaats komen. Vroeger gebeurde dat gewoon met hekken, maar tegenwoordig dus niet meer. 'Vanwege de binnenstedelijke omgeving en de steeds strenger wordende eisen met betrekking tot registratie van bouwplaatsmedewerkers, heeft de aannemer ervoor gekozen om op deze manier de toegang tot de bouwplaats te controleren', aldus de gemeente.