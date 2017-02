Werkstraf geeist voor doodrijden fietsster (82): 'Dit is een zaak met alleen verliezers'

BERGAMBACHT - Justitie eist dinsdag een werkstraf van 240 uur en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar tegen de bestuurder van de bestelbus die op 26 augustus 2015 een fietsster (82) doodreed. Het ongeluk gebeurde op de zeer smalle Bovenberg in Bergambacht. Het Openbaar Ministerie verwijt de bestuurder dood door schuld.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, blijft ook na anderhalf jaar nog gissen. Dat bleek dinsdag bij de behandeling van de zaak in de Haagse rechtbank. Vaststaat in elk geval dat de bejaarde fietsster onder de aanhangwagen is gekomen. Een traumateam heeft haar nog geprobeerd te redden, maar ze overleed ter plekke. Er zijn van het ongeval geen getuigen, behalve een bewoner die een harde klap hoorde.De rechter probeert met de bestuurder van de bedrijfswagen, Roland G.(32) uit Stolwijk, deze ‘tragische gebeurtenis’ te reconstrueren. Op schermen in de rechtszaal wordt een foto getoond van de smalle weg. Volgens de verdachte reed hij langzaam, hooguit 20 km per uur. Hij zag dat de fietsster uit de richting van Schoonhoven hem tegemoet kwam.Hij reed vaak deze weg en wist dat er niks langs zijn aanhanger kon. Maar hij dacht dat de vrouw zou wachten op een uitrit tot hij er voorbij was. 'Ze stopte met trappen. Ik had het gevoel dat alles goed zat', verklaarde hij. Maar het ging fout. 'Haar fietswiel werd gegrepen door de aanhanger en ze is over de kop getrokken.'Drie kinderen van het slachtoffer horen de verklaring aan. Een van hen leest een verklaring voor waarin ze een beeld schetsen van ‘moeder Celia’. 'We zijn opgegroeid in een warm en gezellig gezin. Onze moeder was actief en betrokken, bezocht veel mensen namens de vrouwenbond en de kerk, en paste op de kleinkinderen.' Op haar elektrische fiets ging Celia graag de polder in. Ze bezocht dagelijks haar inmiddels -na het ongeval- overleden man die in een verpleeghuis verzorgd werd.Op 26 augustus had ze appels gehaald in Langerak en bij haar zoon koffie gedronken. Met volle tassen was ze op weg naar huis, waar ze niet zou aankomen. 'Ze kende elke bocht, iedere bobbel van de weg', vertelt haar dochter. De kinderen konden het dus ook niet geloven toen ze het bericht van de politie hoorden. 'Onze actieve moeder Celia verongelukt? Dat was niet voor te stellen.' Maar in het mortuarium zien ze ‘ontegenzeggelijk het gehavende gezicht van onze moeder’.In de rechtszaal klinkt gesnik van de verdachte. De dochter richt zich ook tot hem. 'Dit ongeluk had voorkomen kunnen worden, als hij Celia had laten passeren. Ze belandde in een fuik, kon geen kant uit en dat is haar tot ons grote verdriet fataal geworden. We hadden haar zo graag nog bij ons gehad.'Roland G. zegt daarop zacht ‘sorry’ tegen de getroffen familie. 'Ik heb het liever ook niet gehad. Ik heb niet ingeschat dat het verkeerd zou gaan. Zag geen gevaar aankomen.' Maar volgens de officier van justitie had hij de situatie anders moeten inschatten. 'Extra voorzichtigheid was daar geboden. Hij had er niet op mogen rekeningen dat zij stopte.' Zij eist 240 werkstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar.De advocaat van de bestuurder brengt daar tegenin dat er ‘nog veel vragen en gissingen’ zijn over de toedracht. Hij vraagt om vrijspraak. Over één ding zijn de verdediging en officier het met elkaar eens. 'Dit is een zaak met alleen verliezers'.De rechter doet 21 februari uitspraak.