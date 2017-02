Veel minder treinen tussen Den Haag en Utrecht

Archieffoto Omroep West

DEN HAAG - Een wisselstoring leidde er dinsdagmiddag toe dat het treinverkeer vanuit onze regio in de richting van Utrecht ernstig werd verstoord. Dat meldt de NS.

De treinen vanuit Leiden richting Utrecht reden niet verder dan Bodegraven. Reizigers in de richting van Utrecht Centraal kunnen in Alphen aan den Rijn overstappen op de trein naar Gouda en vandaar de trein pakken naar Utrecht.



Ook vanaf Den Haag en Gouda in de richting van Utrecht Centraal reden veel minder treinen door de wisselstoring. De vertraging liep op tot 60 minuten. De NS had de storing tussen Den Haag en Utrecht rond 16.00 uur verholpen. De treinen tussen Bodegraven en Woerden kunnen sinds 16.15 uur weer rijden.