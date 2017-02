Haagse schoolkinderen interviewen stadsgenoten uit de hele wereld

DEN HAAG - Om de wereld om je heen beter te begrijpen zouden kinderen ook het verhaal van migranten moeten horen. Hoe kan dat beter dan migranten thuis naar hun verhaal te vragen. De stichting De Muren Hebben Oren laat daarom Haagse leerlingen van groep 7 en 8 hun stadgenoten-van-ver interviewen. Surinamers, Indonesiërs, gastarbeiders en vluchtelingen die al lange tijd in Den Haag wonen.

Er zijn veel migratiestromen die Den Haag maken tot wat het nu is. Onbekend maakt onbemind, daarom is het belangrijk dat kinderen kennis maken met deze verschillende migranten, vindt initiatiefnemer Inge Brouwer van De Muren Hebben Oren . Veel leerlingen hebben ouders of grootouders die ooit uit een ander land naar Den Haag kwamen, ook op de zogenaamde witte scholen. Soms interviewen leerlingen elkaars oma's en opa's.De Muren hebben Oren slaat daarmee meer vliegen in één klap. De leerlingen leren over de geschiedenis van Den Haag en krijgen een inkijkje in levens van verschillende migranten. Leerlingen met een migratie-achtergrond voelen zich meer gezien en de migranten die geïnterviewd worden kunnen hun verhaal kwijt. 'De laatste vraag van het interview is erg belangrijk', zegt Inge Brouwer. 'Dat is: Voelt u zich een Hagenaar.' Javaans-Surinaamse Ronald Sanrodji lacht: ' Na 37 jaar voel ik me wel een Hagenaar ja, of Hagenees, hoe je het ook noemt.'