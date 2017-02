Nu al strijd om leukste vrouwelijke burgemeester: Delft vindt 'Marja de allerleukste'

Pauline Krikke en Marja van Bijsterveldt (Foto's ANP, fotobewerking: Omroep West)

DEN HAAG - Het was moeilijk te missen: Pauline Krikke wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Een primeur, want nooit eerder had de stad een vrouw aan het roer. In Delft hebben ze daar sinds september 2016 al wel wat ervaring mee. En die stad vindt hún vrouw de beste.